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كشفان جديدان: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

السبت 08 يناير 2022 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشفان جديدان: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد



غزة/سما/


أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، كشفان جديدان لآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 9 كانون الثاني/ يناير.

وقال الهيئة العامة للمعابر والحدود: "أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة والعاشرة والمتأخرون من الكشف السابق رقم (2022/1)، ولجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/5)، إضافة لكشف الجديد رقم (2022/2)".

ونوهت الهيئة للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إجراء فحص (كورونا) للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد، غداً الأحد بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان موعد سفرهم.

وبينت أن مواعيد إجراء فحص (كورونا) لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الإثنين 1/10: فحص الحافلتين (3+4).

- الثلاثاء 1/11: فحص الحافلتين (5+6).

- الأربعاء 1/12: فحص الحافلتين (7+8).

- الخميس 1/13: فحص الحافلتين (9+10).

وشددت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

الكشف الجديد رقم (2022/2)


كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/5)

#الية السفر عبر معبر رفح #كشف جوزات مصرية

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