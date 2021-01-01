الرئيس عباس يصل مصر غدا للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

القاهرة/سما/

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح ، أن الرئيس محمود عباس، سيصل مدينة شرم الشيخ غدا ، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين، تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة .



وأوضح السفير دياب اللوح أن الرئيس سيعقد جلسة خاصة مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال المنتدى ، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم.