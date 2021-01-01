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5 وفيات و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

السبت 08 يناير 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 وفيات و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله/سما/

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 5 وفيات و156 إصابة جديدة بكورونا و235 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في الخليل.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 8، ضواحي القدس 5، الخليل 8، بيت لحم 19، سلفيت 3، رام الله والبيرة 33، طولكرم 10، نابلس 20، جنين 5، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 42".

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، ضواحي القدس 0، الخليل 19، بيت لحم 24، سلفيت 0، رام الله والبيرة 53، طولكرم 9، نابلس 8، جنين 9، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 110".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 107 مصابين، بينهم 23 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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