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عباس والسيسي يستعرضان المستجدات على الساحة الفلسطينية في شرم الشيخ

السبت 08 يناير 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عباس والسيسي يستعرضان المستجدات على الساحة الفلسطينية في شرم الشيخ



رام الله/سما/

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الأحد، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ المصرية، وذلك قبل انعقاد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المقررة نهاية الشهر الجاري.


 صرح بذلك مصدر في الرئاسة الفلسطينية، لوكالة "سبوتنيك"، حيث قال إن "أبو مازن سيلتقي السيسي غدا الأحد في مدينة شرم الشيخ لبحث آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية، وتأتي هذه الزيارة ضمن التنسيق المشترك بين البلدين والقيادتين الفلسطينية والمصرية".


وأضاف المصدر: "سيتم تنسيق المواقف خلال الاجتماع الفلسطيني المصري حيث تعتزم القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارات قد تكون مصيرية خلال جلسة المجلس المركزي الفلسطيني".
يشار إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.

ويجتمع المجلس المركزي الفلسطيني مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريرا عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.

#الرئيس عباس #عبد الفتاح السيسي #مصر #فلسطين #شرم الشيخ

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