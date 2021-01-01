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مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون يتظاهرون في تل أبيب احتجاجًا على قضية الغواصات

السبت 08 يناير 2022 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون يتظاهرون في تل أبيب احتجاجًا على قضية الغواصات



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن العشرات من رؤساء الدوائر الأمنية الإسرائيليين سابقًا، تظاهروا امس الجمعة، أمام منزل وزير الخارجية يائير لبيد، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات.
 
وبحسب القناة، شارك في المظاهرة رؤساء أركان وجنرالات ومسؤولين كبار سابقين في جهازي"الموساد" و"الشاباك"، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات والقطع البحرية.
 
وأفادت "الحركة من أجل جودة الحكم" بأنه قد مر شهران على قيام وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، ووزير القضاء غدعون ساعر، بإحالة مشروع اقتراح على الحكومة بهذا الشأن، غير أنه لم يطرأ عليه أي تقدم منذئذ.

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