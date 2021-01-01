  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو.. رجل يختطف زوجته في عملية "مبهمة" في تونس

السبت 08 يناير 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. رجل يختطف زوجته في عملية "مبهمة" في تونس



وكالات / سما /

كشف الناطق الرسمي باسم محاكم سوسة والمنستير في تونس، فريد بن جحا، عن العقوبة المتوقعة في قضية اختطاف زوج لزوجته.

وفي مداخلة هاتفية على إذاعة "جوهرة إف إم"، أشار فريد بن جحا إلى أن عقوبة هذه الجريمة قد تصل إلى حد السجن لمدة 20 "، موضحا أنه "حتى في صورة إسقاط الزوجة لحقها في التتبع ، فإن الجريمة تبقى قائمة ، خاصة في ظل وجود مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق عملية الاعتداء وتحويل وجهة والاختطاف، إضافة إلى تقدم والد الفتاة بدعوى".

وبعد ظهور مقطع فيديو ظهر فيه الزوج والزوجة ينفيان عملية الاختطاف، أكد بن جحا أن "فرضية أن تكون تحت التهديد تبقى واردة وأن التتبع القانوني يظل قائما أيضا ( الإيهام بجريمة ) حتى ولو كانت العملية مجرد "مزحة". 

وفي سياق متصل، كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق عملية الاختطاف، قبل أن ينشر الزوج والزوجة مقطع فيديو آخر ينفيان فيه ما حصل ويفندان كل ما قيل بخصوص عملية الاختطاف.

 

#رجل #تونس #خطف #الزوجة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل

الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد الاعتداء عليه بالضرب (فيديو)

معاريف: هذه تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول امكانية التصعيد مع غزة

جنين: الأمن الفلسطيني يفرج عن نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد ساعات من اعتقاله

مصادر فلسطينية لـ"سما" : لقاء هام بين الرئيسين عباس والسيسي في شرم الشيخ الاحد القادم

موشيه يعالون يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

مناطق

صحيفة عبرية: مناطق "ج" على طاولة غانتس.. من نظرة أمنية إلى نقل تدريجي للفلسطينيين

5 وفيات و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

44

تعليم غزة توضح حقيقة الغاء نظام الأرباع في الفصل الدراسي لعام 2021-2022

أشغال غزة تكشف آخر مستجدات إعادة إعمار القطاع والمنحة القطرية لتعويض المتضررين

مس

مسؤول إيراني يهدد "اسرائيل" بتحويل تل أبيب وحيفا إلى جهنم براً وجواً

الاتصالات الفلسطينية