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ابتكار أول روبوت لقراءة الأفكار والذهن البشري

السبت 08 يناير 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار أول روبوت لقراءة الأفكار والذهن البشري



وكالات / سما /

استمر سعي العلماء على أن يكون هناك كاشف لأفكار الأشخاص وبالفعل نجحوا في ذلك، فقد تم الكشف عن روبوت مستقبلي لقراءة الأفكار في الصين، ويزعم العلماء أنه دقيق بنسبة 96٪ في قراءة موجات الدماغ البشري.

وجد العلماء الذين اختبروا التكنولوجيا الجديدة القابلة للارتداء أن المتطوعين يمكنهم استخدام الروبوت لجعل الإنسان يمسك بأداة دون أن يقول أي شيء أو يقوم بأي إيماءات جسدية.

تستخدم غطاء الرأس كاشف موجات دماغية غير جراحية وأجهزة استشعار للذراع من أجل إصدار أوامر يتم إرسالها إلى مرفق على ذراع المستخدم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال باحثون إن الروبوت أظهر أنه قادر على اتباع الأوامر على الفور تقريبًا، ويُزعم أن هذه الروبوتات التعاونية، يمكن أن تمثل طفرة تكنولوجية.

وقد صمم الجهاز، الذي يقوم بمسح الموجات الدماغية للمستخدم ونشاط العضلات ، مركز تكنولوجيا ابتكار التصنيع الذكي في جامعة الصين Three Gorges.

بالتفكير في النتائج الواردة في المجلة الأكاديمية China Mechanical Engineering. ، كتب العالم الرئيسي في المشروع"دونج يونافا" عن احتمالات أن الروبوتات يمكن أن تخلق صناعة حيث تمثل أعمال التجميع 45٪ من إجمالي عبء العمل ، و 20-30٪ من إجمالي تكلفة الإنتاج.

قال دونج،  إن الروبوت الخاص به قد خضع لمئات الساعات من التدريب من قبل متطوعين، بما في ذلك عمال خط التجميع الذين قاموا بتجميع المنتج بعناية.

وبحسب ما ورد اتبعت غطاء الرأس أوامر العمال بنسبة 70٪ من الوقت ولكنها احتاجت إلى متطوعين للتركيز بشدة  لقراءة الرسالة الدماغية.

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