الصحة الفلسطينية: "أوميكرون" سيكون المتحور السائد خلال الفترة القادمة

رام الله/سما/

قال مدير صحة أريحا طارق حواش إنه خلال الفترة القادمة سيكون متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو السائد بدلاً من متحور "دلتا" في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف 116 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"، ما يرفع عدد المصابين بالمتحور إلى 242 حالة.

وأوضح حواش السبت خلال حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن وزارة الصحة سجلت تزايدا في عدد المصابين بالمتحور للقادمين عبر معبر الكرامة.

وأضاف " كنا نسجل 3إلى 4 حالات من بين 1500 قادم، ومساء أمس وأول أمس سجّلنا من 20إلى 24 إصابة غالبيتها بمتحور "أوميكرون".

وبين أنه تم تسجيل إصابات بالمتحور لعدد من القادمين من الداخل المحتل أيضا، والتي تضاعفت بشكل سريع نتيجة المخالطة.

آليات مشددة للحجر

وحول الأليات التي اتخذتها وزارة الصحة الفلسطينية بخصوص الحد من انتشار الفيروس ومتحور "أوميكرون" تحديدا، ذكر مدير صحة أريحا أن هناك تعليمات مشددة بخصوص حجر جميع القادمين من الخارج التي تثبت إصابتهم بالمتحور ومتابعتهم بشكل شخصي من قبل الطب الوقائي والمراكز الصحية المنتشرة بالمحافظات.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية تقوم بسحب العينات لجميع القادمين عبر معبر الكرامة لمن هم فوق الـ5 سنوات وإنجاز الفحوصات السريعة لهم .

وبين أن الوزارة لاحظت الانتشار السريع للمتحور من خلال مخالطة لحالتين قادمتين من دولة الامارات ، "وهذا يدق ناقوس الخطر خاصة ونحن في فصل الشتاء ".

وناشد حواش المواطنين للتوجه إلى أقرب المراكز الصحية في مكان سكناهم لتلقي اللقاح والفحص في حالة الاشتباه بالإصابة، بالإضافة لعدم التجمهر في الأفراح وبيوت العزاء.