  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أشغال غزة تكشف آخر مستجدات إعادة إعمار القطاع والمنحة القطرية لتعويض المتضررين

السبت 08 يناير 2022 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أشغال غزة تكشف آخر مستجدات إعادة إعمار القطاع والمنحة القطرية لتعويض المتضررين



غزة/سما/

قال مدير عام الإدارة العامة للإعمار وشؤون المديريات في وزارة الأشغال العامة بغزة محمد عبود، أن وزارة الأشغال أنجزت أكثر من 65 % من ملف التعويضات للأضرار الجزئية، مؤكداً على أن الوزارة ستستمر في التعويض حتى الانتهاء من الملف بشكل كامل.

وأضاف في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، اليوم السبت: "إن الوزارة بدأت في تعويض المتضررين بشكل كلي"، مضيفًا أنه تم صرف ما يقارب الـ 40 وحدة من خلال المنحة القطرية، وتم الصرف لهم كـ "دفعة أولى".

وتابع: " سيتم صرف بدل ايجار لمدة 3 أشهر إضافية للعائلات التي خرجت من بيوتها، وقبل ذلك قمنا بصرف لهم 6 أشهر".


 
وذكر أن هناك 1300 وحدة سكنية في قطاع غزة مدمرة بشكل كلي قبل العدوان الأخير أي قبل عدوان 2021، وهي موزعة على عدة بنايات، ونحاول أن ندفع هذا الملف بقوة لنستطيع أن نعوضهم بالتزامن مع الحالات الجديدة، فهذه الحالات موثقة لدينا ومعروف كل استحقاقاتها".

وفيما يتعلق بإزالة الركام، أكد عبود، على أن الوزارة أنجزت ما يقارب الـ 95 % من إجمالي هذا الملف ومتبقى أسابيع قليلة وننتهي من هذا الملف بشكل كامل.

#الأشغال بغزة #اعادة اعمار غزة #المنحة القطرية #تعويض المتضريين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل

الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد الاعتداء عليه بالضرب (فيديو)

معاريف: هذه تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول امكانية التصعيد مع غزة

جنين: الأمن الفلسطيني يفرج عن نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد ساعات من اعتقاله

مصادر فلسطينية لـ"سما" : لقاء هام بين الرئيسين عباس والسيسي في شرم الشيخ الاحد القادم

موشيه يعالون يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

هآرتس : حكومة بينيت تسعى لتفادي جولة مع غزة

الأخبار الرئيسية

44

تعليم غزة توضح حقيقة الغاء نظام الأرباع في الفصل الدراسي لعام 2021-2022

مس

مسؤول إيراني يهدد "اسرائيل" بتحويل تل أبيب وحيفا إلى جهنم براً وجواً

الصحة بغزة: 3 وفيات و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حرب

تخوف إسرائيلي من "حرب أهلية" تقضي على "الدولة"

تت

معاريف: هذه تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول امكانية التصعيد مع غزة

الاتصالات الفلسطينية