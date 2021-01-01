أشغال غزة تكشف آخر مستجدات إعادة إعمار القطاع والمنحة القطرية لتعويض المتضررين

غزة/سما/

قال مدير عام الإدارة العامة للإعمار وشؤون المديريات في وزارة الأشغال العامة بغزة محمد عبود، أن وزارة الأشغال أنجزت أكثر من 65 % من ملف التعويضات للأضرار الجزئية، مؤكداً على أن الوزارة ستستمر في التعويض حتى الانتهاء من الملف بشكل كامل.

وأضاف في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، اليوم السبت: "إن الوزارة بدأت في تعويض المتضررين بشكل كلي"، مضيفًا أنه تم صرف ما يقارب الـ 40 وحدة من خلال المنحة القطرية، وتم الصرف لهم كـ "دفعة أولى".

وتابع: " سيتم صرف بدل ايجار لمدة 3 أشهر إضافية للعائلات التي خرجت من بيوتها، وقبل ذلك قمنا بصرف لهم 6 أشهر".





وذكر أن هناك 1300 وحدة سكنية في قطاع غزة مدمرة بشكل كلي قبل العدوان الأخير أي قبل عدوان 2021، وهي موزعة على عدة بنايات، ونحاول أن ندفع هذا الملف بقوة لنستطيع أن نعوضهم بالتزامن مع الحالات الجديدة، فهذه الحالات موثقة لدينا ومعروف كل استحقاقاتها".

وفيما يتعلق بإزالة الركام، أكد عبود، على أن الوزارة أنجزت ما يقارب الـ 95 % من إجمالي هذا الملف ومتبقى أسابيع قليلة وننتهي من هذا الملف بشكل كامل.