اطلاق سراح الفلسطيني رامي شعث و "اجباره" على التنازل عن جنسيتة المصرية

أ ف ب /وكالات/

أفرجت السلطات المصرية عن الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث وهو الآن في طريقه الى باريس بعد “اجباره” على التنازل عن جنسيته المصرية، بحسب بيان أصدرته أسرته وتلقته وكالة فرانس برس.



وقالت العائله في بيانها “مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (…) نعبر أيضا عن استيائنا من جبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للافراج عنه”.

وشعث، وهو نجل القيادي الفلسطيني نبيل شعث، متزوج من الفرنسية سيلين لوبران، وموقوف في مصر منذ نحو سنتين في القضية المعروفة بقضية “خلية الأمل”، حيث يتهم بإثارة اضطربات ضد الدولة.

وقالت مصادر قانونية مطلعة على ملف المعتقلين في مصر، إن تأخر الإفراج عن شعث، تطبيقاً لقرار النيابة العامة المصرية الذي صدر أول من أمس الإثنين، جاء بسبب البحث عن حلّ للمعضلة القانونية التي ترتبت على قرار تنازل شعث عن الجنسية المصرية التي يحملها، من أجل تسليمه إلى بلده الأصلي.