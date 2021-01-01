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توخيل يعلق على مستقبل روديجر مع تشيلسي

السبت 08 يناير 2022 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توخيل يعلق على مستقبل روديجر مع تشيلسي



وكالات / سما /

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، على مستقبل الدولي الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الفريق اللندني، مع النادي.

تشيلسي يواجه ضيفه تشيسترفيلد، مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال توخيل في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل المباراة نقلتها “ديلي ميل”: “لا أعرف ما إذا كان تناوله (روديجر) القهوة سيساعد، ربما سيدفعه للرحيل”.

وأضاف: “لا أشعر أنه يحتاج إلى الكثير من الكلمات والمحادثات المدللة والقهوة ودعوات العشاء، ولكنه يحتاج إلى الدقائق والأفعال، إنه محترف كبير، هذا ما يثبته، وهو مهم جدًا”.

وفيما يتعلق بمواجهة الغد: “يمكنك أن تخسر أي مباراة في كرة القدم، ولهذا تحظى بشعبية كبيرة، سيكون من الغرور الشديد القول إننا لا نستطيع أن نخسر، بالطبع نحن المرشحون للفوز”.

وأردف: “بالطبع نريد الفوز، ونطلب ذلك من أنفسنا، لكننا نحترم المباراة وأي خصم، يجب أن يكون لديك فريق جاهز للاستمتاع بهذه الدقائق”.

واستمر: “لدينا ما يكفي لإثبات أنفسنا على أرض الملعب، لا نحكم على أهمية المباراة أو الخصم، فقط القيام بما لدينا”.

وعن احتمالية رحيل روس باركلي على سبيل الإعارة: ‘لم نناقش الأمر بعد، يعتمد ذلك على ما يريد، وما إذا كانت هناك احتمالات منطقية، هناك دائمًا فرصة له للوصول إلى أرض الملعب، خاصة في الوقت الحالي، لم يتغير الوضع، وسنتخذ قرارًا لاحقًا”.

وحول عودة محتملة لإيمرسون بالميري: “لن أعطي أي تفاصيل عنه، لكنني لن أخفي حقيقة أننا تعرضنا لإصابة طويلة الأمد لبن تشيلويل”.

وأنهى: “بالطبع نحن نقدر إيمرسون، وهو لاعب كبير ومحترف، ومازال لاعبًا  لتشيلسي، نحن نبحث في هذا المركز، وهو أحد الخيارات”.

#توماس توخيل #تشيلسي #روديجر #كأس الاتحاد الإنجليزي

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