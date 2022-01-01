تشافي يوجّه رسالة قوية لريال مدريد: لستم بايرن ميونخ

وكالات / سما /

وجّه تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة رسالة قوية للغريم التقليدي ريال مدريد، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الفريقين يوم الأربعاء القادم في المملكة العربية السعودية، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وأوضح تشافي هيرنانديز أن برشلونة قادر على التنافس ضد أي فريق بما في ذلك ريال مدريد، مشيراً إلى أن الفريق الوحيد الذي لم يتمكن البرسا من مجاراته هو بايرن ميونخ.

ولا يرى تشافي أن هناك فارق في المستوى بين ريال مدريد وبرشلونة، رغم أن الفريق الملكي انتصر في كلاسيكو ذهاب الليجا بهدفين مقابل هدف، كما أنه يتصدر سلم ترتيب الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإسباني الشاب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم “الكلاسيكو؟ سوف نصل بشكل جيد إلى المباراة، سوف ننافس كما نفعل ضد أي منافس آخر. بايرن ميونخ هو الوحيد الذي كان أفضل منا فقط”.

وتابع “لقد تنافسنا مع الجميع. وسوف ننافس ريال مدريد، لقد تحسنّا منذ مباراتنا ضد البايرن، واللاعبون يدركون ذلك، نتمنى أن نهزم الريال ونصعد إلى النهائي، هذا هو هدفنا”.

وأنهى تشافي حديثه “في الوقت الحالي نركز على مباراة غرناطة، نحضّر للمباراة دون التفكير في ريال مدريد، احتفظنا بأنسو فاتي من أجل لياقته البدنية وليس من أجل ريال مدريد”.