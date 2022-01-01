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جاريث بيل يُحدد موعداً صادماً لاعتزاله

السبت 08 يناير 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جاريث بيل يُحدد موعداً صادماً لاعتزاله



وكالات / سما /

كشفت التقارير الصحفية الأخيرة عن سيناريو صادم قد يقم به النجم الويلزي جاريث بيل،، حيث أنه يُفكر في الاعتزال عن عمر يناهز 32 عاماً إذا لم تتأهل ويلز إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

يعيش المهاجم والجناح الويلزي آخر ستة أشهر من عقده البالغ 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع ريال مدريد، ومع عدم تجديد عقده أو الاتفاق على الانتقال لنادٍ آخر فمن المقرر أن يصبح وكيلاً مجانياً في الصيف.

وفي حالة وصول ويلز إلى نهائيات كأس العالم هذا الشتاء في قطر، فإن نجم توتنهام السابق سيبحث عن التوقيع مع نادٍ بعقد قصير الأمد من أجل البقاء مستعداً للمنافسة مع منتخب بلاده.

ستواجه ويلز منتخب النمسا في نصف نهائي ملحق المونديال، وإذا تخطوا النمسا فسيكون عليهم مواجهة الفائز ما بين أسكتلندا وأوكرانيا في كارديف.

قالت The Atheletic إن احتمالية اعتزال بيل في حالة عدم بلوغ المونديال يُعد أمراً محتملاً بشدة، خصوصاً مع وجوده كلاعب غير مُهم في خطط ريال مدريد الحالية.

لعب جاريث بيل 35 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي على سبيل الإعارة وسجل 16 هدفاً، ومع عودته إلى ريال مدريد عادت مشاكل إصابات الركبة والسابق إلى جانب إصابته بفيروس كورونا مما جعله يظهر في 3 مناسبات فقط مع المرينجي.

#جاريث بيل #بيل #الاعتزال

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