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مصرع 16 وإصابة 18 إثر حادث تصادم حافلتين جنوب سيناء في مصر (صور)

السبت 08 يناير 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 16 وإصابة 18 إثر حادث تصادم حافلتين جنوب سيناء في مصر (صور)



القاهرة/سما/

أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين في تصادم حافلتين، صباح اليوم السبت، في مدينة الطور في محافظة جنوب سيناء شمال شرقي البلاد.


ووفقا لبيان الصحة المصرية، وقع الحادث صباح اليوم، بين أتوبيس وميكروباص بطريق "السويس - طور سيناء".
وأضاف البيان أن الحصيلة الأولية للحادث هي 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأوضح البيان أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف لموقع الحادث، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي.



فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.
وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ.
كما أكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

#مصر #حادث سير #سيناء

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