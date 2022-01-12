لجنة الانتخابات: بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية

رام الله/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، بدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، في جميع محافظات الضفة الغربية، والتي تستمر لمدة 5 أيام، وتنتهي مساء الأربعاء، الموافق 12/1/2022.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها فتحت 358 مركزاً للتسجيل والنشر والاعتراض، في 102 هيئة محلية في الضفة الغربية لاستقبال المواطنين من 8 صباحاً وحتى 3 عصراً، علماً أن اللجنة لم تفتح مراكز في قطاع غزة في ظل عدم القدرة على إجراء الانتخابات المحلية في غزة.

وأشارت إلى إمكانية التسجيل من خلال الموقع الالكتروني (www.elections.ps)، وفي مكاتب المناطق الانتخابية للحالات الخاصة، داعية المواطنين الذين حصلوا على لم شمل جديد للتسجيل إذا لم يكونوا مسجلين من قبل، أو تحديث بياناتهم وفقاً لمعلومات هوياتهم الجديدة.

يذكر أن عدد المسجلين حاليا في سجل الناخبين في الهيئات المحلية المشمولة في المرحلة الثانية يبلغ أكثر من 785 ألف مواطن ومواطنة، يشكلون ما نسبته 89% من المؤهلين للتسجيل (17 عاماً أو أكثر)، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

من جانب آخر، أوضحت اللجنة أنه خلال هذه الفترة سينشر سجل الناخبين الابتدائي في مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليه والتأكد من صحة بياناتهم وتصحيحها إذا ورد فيها خطأ، وذلك على النموذج المخصص لذلك في المراكز، أو الاعتراض على تسجيل الغير ممن لا يحق له الانتخاب من خلال نماذج خاصة يجري تعبئتها في المراكز أيضاً، وتبت اللجنة فيها وفق الإجراءات والمدد القانونية المعلنة مسبقاً.

ودعت اللجنة المواطنين إلى التأكد من تسجيلهم في الهيئات المحلية التي يقيمون وسينتخبون فيها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني (www.elections.ps)، أو عبر الاتصال من الهاتف المحمول على الرقم #600*.

وفي السياق، شددت اللجنة على أن المواطنين المسجلين في الهيئات المحلية المشمولة بالمرحلة الأولى التي جرى فيها اقتراع أو فازت قوائمها بالتزكية، لن يتمكنوا من تغيير بياناتهم أو مراكز اقتراعهم. مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا خلال زيارة مراكزها ومقراتها، والتي تشمل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد والتعقيم.