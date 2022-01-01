  1. الرئيسية
  2. الصحة

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

السبت 08 يناير 2022 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا



وكالات/سما/

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحو 303 ملايين إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 302.937.207، وإجمالي الوفيات 5.478.995 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ836.478 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 59.388.528.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ619.654 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.328.252.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  483.178 وإجمالي إصابات   35.226.386

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ308.258 وإجمالي إصابات 10.437.471. 

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 299.970 وإجمالي إصابات 4.055.095.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.934 وإجمالي إصابات 2.329.717.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 150.223 وإجمالي إصابات 14.280.490.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.121 وإجمالي إصابات 4.265.187

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 138.697 وإجمالي إصابات 7.083.762.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.821 وإجمالي إصابات 6.204.224.

#كورونا #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل

الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد الاعتداء عليه بالضرب (فيديو)

مصادر فلسطينية لـ"سما" : لقاء هام بين الرئيسين عباس والسيسي في شرم الشيخ الاحد القادم

موشيه يعالون يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

هآرتس : حكومة بينيت تسعى لتفادي جولة مع غزة

واشنطن ترد على الرئاسة الفلسطينية: نعمل من أجل تحسين حياة الفلسطينيين والدفع قدما بعملية السلام

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تحمل "صورا سرية" لحزب الله (صور)

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: 3 وفيات و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حرب

تخوف إسرائيلي من "حرب أهلية" تقضي على "الدولة"

تت

معاريف: هذه تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول امكانية التصعيد مع غزة

صحيفة عبرية: تهديدات "حماس" و "الجهاد" تكشف فشل الجيش الاسرائيلي

النكبة

بسبب خطأ فني.. الكشف عن معلومات سرية خلال حرب احتلال فلسطين

الاتصالات الفلسطينية