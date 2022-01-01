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الصحة بغزة: 3 وفيات و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 08 يناير 2022 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 3 وفيات و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت 08 يناير 2022، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء  665 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 110 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ  190919 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1233 حالة، وإجمالي المتعافين 187966 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1720 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  47  حالة، من بينها 35 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 550390  شخص.

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