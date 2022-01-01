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واللا العبري: مسيرة حزب الله المُسقطة تكشف عن صور لنشطاء التنظيم (صورة)

السبت 08 يناير 2022 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: مسيرة حزب الله المُسقطة تكشف عن صور لنشطاء التنظيم (صورة)



القدس المحتلة/سما/

أظهرت صور تم العثور عليها في طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أُسقطت في آب/أغسطس الماضي، لقطات لمشغّلي الطائرات المسيرة في التنظيم.
 
وقال المحلل العسكري الإسرائيلي لموقع "واللا" العبري أمير بوحبوط، إنه يعتقد أن اللقطات تظهر أيضًا قوات حزب الله الخاصة وهي تتدرب على كيفية استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار، والتي قال إنها تعطي لمحة غير مسبوقة لإسرائيل.
 
وأضاف بوحبوط، نقلًا عن مصدر عسكري إسرائيلي، إن "هناك تنامي في إمكانيات الاستطلاع الجوي التي يتمتع بها حزب الله.
 
والثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنّه أسقط طائرة استطلاع مسيّرة صغيرة كانت تحلق فوق الحدود بين لبنان وإسرائيل.
 
وخلال العام الماضي، زعم الجيش الإسرائيلي عن تمكنه من إسقاط خمس طائرات مسيرة خلال أوقات متباعدة.
 
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي قال حزب الله إنه أسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار فوق لبنان.



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#حزب الله #مسيرة حزب الله

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