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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

السبت 08 يناير 2022 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من يوم الجمعة وصباح اليوم السبت حملة مداهمات واعتقالات للمواطنين من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن معتز عدنان بدران من دير الغصون في طولكرم فجرًا.

أيضًا اعتقلت قوات الاحتلال الفتى نور أحمد العلامي (16 عامًا) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

ويعاني الفتى العلامي من أمراض في القلب والعمود الفقري، حيث أجريت له عدة عمليات جراحية.

في حين تجاهل جنود الاحتلال التقارير الطبية التي تقدم بها والد الفتى، وأصروا على الاعتداء عليه واعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة.

ووفق معطيات فلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال نحو ٨ آلاف مواطن فلسطيني خلال عام ٢٠٢١ بينهم أكثر من ١٣٠٠ قاصر وطفل و١٨٤ من النساء.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام المنصرم ٢٠٢١ نحو ٤٦٠٠ أسير وأسيرة.

#الاحتلال #الضفة الغربية

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