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إحصائية حركة السفر عبر معبر إيرز خلال الأسبوع الماضي

السبت 08 يناير 2022 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (2 وحتى 7 يناير 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4963 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3459.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4911 مواطناً و25 أجنبياً، و29 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 3412 مواطناً، و22 أجنبياً، و25 من فلسطيني الداخل.

#معبر بيت حانون

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