  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب: وفد "فتح" المتواجد بدمشق يُغادر إلى لبنان للقاء النخالة ..

السبت 08 يناير 2022 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: وفد "فتح" المتواجد بدمشق يُغادر إلى لبنان للقاء النخالة ..



دمشق/سما/

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب اليوم السبت، إن وفدًا من الحركة سيغادر الاثنين المقبل العاصمة السورية دمشق إلى لبنان.

وأضاف "الرجوب" في تصريحات اذاعية، أن وفد "مركزية فتح" المتواجد في دمشق سيذهب إلى لبنان للقاء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة.

وإلى جانب "الرجوب" يضم وفد "فتح"، عزام الأحمد، أحمد حلس وروحي فتوح.

وسيلتقي الوفد مع فصائل منظمة التحرير بسوريا بدءًا من اليوم السبت _تبعًا للرجوب_ كما أنه يحمل رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره السوري بشار الأسد.

وبيّن أن الرسالة تحمل آخر المستجدات الفلسطينية، وتطرقت إلى جلسة المجلس المركزي وأهميتها كنقطة انطلاق لعمل سياسي في إطار منظمة التحرير ولملمة شمل كل فصائل المنظمة.

#جبريل الرجوب #الجهاد الاسلامي #الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل

الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد الاعتداء عليه بالضرب (فيديو)

مصادر فلسطينية لـ"سما" : لقاء هام بين الرئيسين عباس والسيسي في شرم الشيخ الاحد القادم

هآرتس : حكومة بينيت تسعى لتفادي جولة مع غزة

موشيه يعالون يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

واشنطن ترد على الرئاسة الفلسطينية: نعمل من أجل تحسين حياة الفلسطينيين والدفع قدما بعملية السلام

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تحمل "صورا سرية" لحزب الله (صور)

الأخبار الرئيسية

حرب

تخوف إسرائيلي من "حرب أهلية" تقضي على "الدولة"

تت

معاريف: هذه تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول امكانية التصعيد مع غزة

صحيفة عبرية: تهديدات "حماس" و "الجهاد" تكشف فشل الجيش الاسرائيلي

النكبة

بسبب خطأ فني.. الكشف عن معلومات سرية خلال حرب احتلال فلسطين

بينت

سياسة إسرائيلية جديدة تجاه طهران: إضعاف إيران ككل وليس وقف برنامجها النووي

الاتصالات الفلسطينية