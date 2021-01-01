الرجوب: وفد "فتح" المتواجد بدمشق يُغادر إلى لبنان للقاء النخالة ..

دمشق/سما/

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب اليوم السبت، إن وفدًا من الحركة سيغادر الاثنين المقبل العاصمة السورية دمشق إلى لبنان.

وأضاف "الرجوب" في تصريحات اذاعية، أن وفد "مركزية فتح" المتواجد في دمشق سيذهب إلى لبنان للقاء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة.

وإلى جانب "الرجوب" يضم وفد "فتح"، عزام الأحمد، أحمد حلس وروحي فتوح.

وسيلتقي الوفد مع فصائل منظمة التحرير بسوريا بدءًا من اليوم السبت _تبعًا للرجوب_ كما أنه يحمل رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره السوري بشار الأسد.

وبيّن أن الرسالة تحمل آخر المستجدات الفلسطينية، وتطرقت إلى جلسة المجلس المركزي وأهميتها كنقطة انطلاق لعمل سياسي في إطار منظمة التحرير ولملمة شمل كل فصائل المنظمة.