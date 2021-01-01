رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، تشييع ضحايا حادث السير الثمانية الى مثواهم الأخير في بلدة عقربا جنوب نابلس، وتأكيد الرئيس محمود عباس على أن هذه الفاجعة أصابتنا بأعز ما نملك، والألم ألمنا جميعا.

كما عنونت الصحف إصابة عشرات المواطنين بجروح وحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرات سلمية ضد الاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة، إضافة لإفادة عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد إصابة ابنها بالتهاب حاد بالرئتين نتيجة تلوث جرثومي، وبالكاد استطاعت التعرف عليه.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ جماهير غفيرة تشيع شهداء لقمة العيش في عقربا.. الرئيس: نعزي أنفسنا وشعبنا بهذه الفاجعة والألم ألمنا جميعًا

_ الرئيس ينعى الوزير الأسبق جميل الطريفي ويهاتف حسين الشيخ وعائلة الفقيد معزيا

_ "واشنطن بوست": على اسرائيل الاختيار بين الانسحاب من الأراضي المحتلة أو منح الفلسطينيين حقوق مواطنة

_ 6 وفيات بـ "كورونا" وتسجيل 116 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

_ يوم وداع ثمانية أقمار.. جبل حزن أمام قافلة الموت

_ عشرات الإصابات خلال مواجهات بالضفة ومستوطنون يهاجمون قرية سوسيا

_ عائلة أبو حميد: التهاب حاد أصاب رئتي ناصر وبالكاد استطعنا التعرف عليه

_ نصف مليون شيقل تبرعات لمسجد مراح رباح

_ ميسر المصري: الثورة لا تترك أبناءها.. وعد أبو عمار وعهد أبو مازن

"الأيام":

_ تشييع حاشد وحزين لشهداء لقمة العيش

_ عشرات الإصابات خلال مواجهات الجمعة، اعتداءات استيطانية في تقوع

_ الرئيس ينعى جميل الطريفي

_ عائلة الأسير أبو حميد: يصارع الموت ويعيش في غيبوبة

_ مستوطنون مسلحون يهاجمون قرية سوسيا

_ إصابة 25 أسيرًا بـ "كورونا" في قسم (25) بسجن "النقب"

واشنطن: نركز على تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني

_ المئات يتظاهرون ضد التهجير في الشيخ جراح

_ عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"

_ "كورونا": 6 وفيات و458 إصابة

"القدس":

_ عشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان

_ أهالي عقربا يشيعون جثامين شهدائهم الثمانية.. الرئيس: ألمنا واحد والفاجعة أصابتنا في أعز ما نملك

_ بطريرك روسيا: ندعم بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث المحافظ على ممتلكات الكنيسة

_ الأردن يدين المصادقة على البناء الاستيطاني الجديد بالقدس

_ 60 ألفا أموا "الأقصى" وأدوا صلاة الغائب على أرواح شهداء لقمة العيش

_ 6 وفيات بكورونا و116 إصابة جديدة بالمتحور

_ إصابة 25 معتقلا في سجن النقب بالفيروس

_ عائلة الأسير أبو حميد: بالكاد استطعنا التعرف عليه