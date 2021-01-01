الاحتلال يعتقل فتى يعاني من عدة امراض بعد الاعتداء عليه في بيت أمر

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، فتى يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري بعد الاعتداء عليه، في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى نور أحمد محمود العلامي (16 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب، أثناء تواجده بأحد المحال التجارية في منطقة عصيدة، وأن الفتى العلامي يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري، حيث أجريت له عدة عمليات جراحية في العمود الفقري.

وأضاف أن جنود الاحتلال تجاهلوا التقارير الطبية التي تقدم بها والد الفتى، وأصروا على الاعتداء عليه واعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة.