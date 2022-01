صلاح وميسي وليفاندوفسكي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2021 وضمت المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال الفيفا عبر حسابه على تويتر إنه سيتم اختيار أفضل لاعب بين المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة “الأفضل” في حفل سيقام في مقر الفيفا في زيوريخ بسويسرا في 17 يناير كانون الثاني الحالي.

