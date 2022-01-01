الطقس: أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو،اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومغبراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويحتمل في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومغبراً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في معظم المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.