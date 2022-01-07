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اطلاق نار على مقر المقاطعة في جنين..

الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد الاعتداء عليه بالضرب (فيديو)

السبت 08 يناير 2022 01:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد الاعتداء عليه بالضرب (فيديو)



جنين/سما/

اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية، مساء الجمعة، محمد الزبيدي نجل الأسير والقيادي في حركة "فتح"، زكريا الزبيدي، في جنين، بحسب ما ذكر شهود عيان.

وبعد الاعتقال بفترة قصيرة، أطلق مجهولون النار على مقرّ المقاطعة في جنين.


وتظهر تسجيلات فيديو من المكان نشرها ناشطون اعتداء قوات الأمن الفلسطيني بالضرب، باليدين والهراوات على الزبيدي، أثناء اقتياده إلى إحدى مركبات الأمن، رغم أنه مقيّد.

وتسود أجواء متوتّرة المدينة، في أعقاب الاعتقال، وإطلاق النار.

و️كشفت مصادر محلية، أنّ منطقة مقر المقاطعة بجنين، شهدت اشتباكات عنيفة بين عناصر الأمن ومُسلحين، لافتةً إلى أنّ أعداد أخرى من المُسلحين تصل المنطقة، بعد حادثة الاعتداء على الزبيدي.

وأدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، حادثة اعتداء أجهزة الأمن في مدينة جنين بالضرب المبرح بالهراوي على المواطن محمد الزبيدي أثناء اعتقاله مساء يوم الجمعة في الشارع العام.

وقالت المجموعة في بيانٍ : "إنَّ هذا السلوك يعكس حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن، وتجاوز فاضح للقانون"، داعيةً إلى ضرورة كبح هذا السلوك المتكرر الذي بات يمثل نهجاً دائماً في التعامل بشّدة وعنف مع المواطنين دون أي مبرر.

وطالبت بإحالة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء إلى القضاء لمحاكمتهم على هذه الأفعال المجّرمة والسلوكيات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الاساسي الفلسطيني.

ويعدّ الأسير زكريا الزبيدي احد قادة كتائب شهداء الأقصى، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، وشغل منصب مدير هيئة الأسرى سابقا.

والأسير الزيدي تمكن من انتزاع حريته، ضمن الأسرى الستة الذين تحرروا عبر نفق الحرية من سجن جلبوع، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.

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