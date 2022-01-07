الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد الاعتداء عليه بالضرب (فيديو)

جنين/سما/

اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية، مساء الجمعة، محمد الزبيدي نجل الأسير والقيادي في حركة "فتح"، زكريا الزبيدي، في جنين، بحسب ما ذكر شهود عيان.

وبعد الاعتقال بفترة قصيرة، أطلق مجهولون النار على مقرّ المقاطعة في جنين.



وتظهر تسجيلات فيديو من المكان نشرها ناشطون اعتداء قوات الأمن الفلسطيني بالضرب، باليدين والهراوات على الزبيدي، أثناء اقتياده إلى إحدى مركبات الأمن، رغم أنه مقيّد.

وتسود أجواء متوتّرة المدينة، في أعقاب الاعتقال، وإطلاق النار.

و️كشفت مصادر محلية، أنّ منطقة مقر المقاطعة بجنين، شهدت اشتباكات عنيفة بين عناصر الأمن ومُسلحين، لافتةً إلى أنّ أعداد أخرى من المُسلحين تصل المنطقة، بعد حادثة الاعتداء على الزبيدي.

شاهد| مصادر محلية: "الأجهزة الأمنية تعتدي بالضرب على محمد ابن الأسير زكريا الزبيدي وتعتقله في جنين". pic.twitter.com/r3Qzy9I6vC — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 7, 2022

مصادر محلية: "فيديو جديد يوثق لحظة اعتقال الأجهزة الأمنية لمحمد ابن الأسير زكريا الزبيدي والاعتداء عليه". pic.twitter.com/NZuRCdTpUy — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 7, 2022

شاهد| مصادر محلية: "مسلحون يطلقون النار صوب مقر المقاطعة في جنين، بعد اعتقال الأمنية لابن الأسير زكريا الزبيدي وضربه". pic.twitter.com/R6OH3qD25p — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 7, 2022

شاهد| مصادر محلية: "استمرار إطلاق النار بشكل كثيف تجاه المقاطعة في جنين بعد اعتقال محمد زكريا الزبيدي وشابين آخرين والاعتداء عليهم". pic.twitter.com/iNxdgqGYh1 — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 7, 2022

مصادر محلية: إطلاق نار كثيف متواصل تجاه المقاطعة في جنين بعد اعتقال الأجهزة الأمنية لنجل الأسير زكريا الزبيدي. pic.twitter.com/XK6hjMur79 — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 7, 2022

شاهد| مصادر محلية: "مسلحون ينتشرون في جنين تزامناً مع إطلاق النار تجاه المقاطعة بعد اعتقال الأجهزة الأمنية لمحمد ابن الأسير زكريا الزبيدي والاعتداء عليه". pic.twitter.com/3CukbyQoA6 — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 7, 2022

شاهد: أحد المسلحين يطلق النار بشكل مباشر تجاه المقاطعة في جنين. pic.twitter.com/E2BCQizEJZ — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 7, 2022

وأدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، حادثة اعتداء أجهزة الأمن في مدينة جنين بالضرب المبرح بالهراوي على المواطن محمد الزبيدي أثناء اعتقاله مساء يوم الجمعة في الشارع العام.

وقالت المجموعة في بيانٍ : "إنَّ هذا السلوك يعكس حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن، وتجاوز فاضح للقانون"، داعيةً إلى ضرورة كبح هذا السلوك المتكرر الذي بات يمثل نهجاً دائماً في التعامل بشّدة وعنف مع المواطنين دون أي مبرر.

وطالبت بإحالة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء إلى القضاء لمحاكمتهم على هذه الأفعال المجّرمة والسلوكيات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الاساسي الفلسطيني.

ويعدّ الأسير زكريا الزبيدي احد قادة كتائب شهداء الأقصى، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، وشغل منصب مدير هيئة الأسرى سابقا.

والأسير الزيدي تمكن من انتزاع حريته، ضمن الأسرى الستة الذين تحرروا عبر نفق الحرية من سجن جلبوع، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.