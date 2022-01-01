إيقاد شعلة انطلاقة الثورة وحركة فتح في الدوحة غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أوقدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، مساء اليوم الجمعة، شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية والحركة في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

ونظمت مسيرة جابت شوارع الدوحة وصولا الى الدوار الرئيس للبلدة.

وقال الاسير المحرر رأفت حوابرة في كلمة فتح بالدوحة، إن الحركة ستبقى صاحبة المشروع الوطني نحو تحقيق شعبنا أهدافه الوطنية المنشودة، بالتحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار الى ان فتح قدمت خلال مسيرتها النضالية قافلة من الشهداء والجرحى والاسرى، وأنها ستواصل ما بدأه الشهيد ياسر عرفات، ولا بد ان ياتي اليوم الذي نحقق فيه امنيته بأن يرفع شبل علم فلسطين فوق مآذن وكنائس القدس.