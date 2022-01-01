  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الجمعة 07 يناير 2022 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر



الخليل / سما /

 أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الجمعة، بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة “عصيدة” ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مسيرة جماهيرية انطلقت في البلدة احتفالا بالذكرى الـ57 لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة “فتح”، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع الشبان، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا.

#مواجهات #قوات الاحتلال #بيت امر #اصابات بالاختناق

الأكثر قراءة اليوم

ضباط إسرائيليون يكشفون عن الصعوبات التي يواجهونها في غزة

علاء مبارك يتصدر الترند بمصر بسبب السيسي.. ويثير جدلا

شرطة المرور تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث المروع الذي أودى بحياة 8 عمال

أسعار صرف العملات

هآرتس : حكومة بينيت تسعى لتفادي جولة مع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تحمل "صورا سرية" لحزب الله (صور)

انطلاق موكب تشييع جثامين شهداء لقمة العيش جراء حادث سير أريحا

الأخبار الرئيسية

بينت

سياسة إسرائيلية جديدة تجاه طهران: إضعاف إيران ككل وليس وقف برنامجها النووي

الجيش الاسرائيلي يعدد قدرات إيران العسكرية ويكشف أسرارا جديدة.. ما علاقة أنفاق حماس؟

درون-6-مراوح-730x438

هآرتس: الحوامات بيد “حزب الله” وحماس والجهاد الإسلامي.. و”معركة القطاع” على بعد أشهر

قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل

مصادر فلسطينية لـ"سما" : لقاء هام بين الرئيسين عباس والسيسي في شرم الشيخ الاحد القادم

الاتصالات الفلسطينية