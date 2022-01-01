إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الجمعة، بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة “عصيدة” ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مسيرة جماهيرية انطلقت في البلدة احتفالا بالذكرى الـ57 لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة “فتح”، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع الشبان، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا.