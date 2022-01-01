اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء عقربا

نابلس / سما /

- قدم رئيس الوزراء محمد اشتية، واجب العزاء لعائلات شهداء بلدة عقربا جنوب شرق مدينة نابلس، مساء اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء إن “هذه إرادة الله وسنبقى أوفياء لكل من استشهدوا من أجل الوطن ومن أجل لقمة العيش، فالشهادة اما في سبيل الله أو في سبيل كلمة الحق أو في سبيل لقمة العيش”.

وأضاف اشتية: “باسم الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء أترحم على الشهداء، وأقول لأهلنا في بلدة عقربا المصاب والعزاء والألم مشترك، والرحمة لهم وحسن العزاء لكم”.

وتابع رئيس الوزراء، “الإنسان الفلسطيني دائما يصارع من أجل الحياة، ويصارع من أجل زوال الاحتلال، والذي أراد لقمة العيش بكرم وكرامة يستحق منا كل الثناء والدعاء، وأن نترحم عليهم”.