الجيش الاسرائيلي يعدد قدرات إيران العسكرية ويكشف أسرارا جديدة.. ما علاقة أنفاق حماس؟

القدس المحتلة / سما /

عددت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قدرات إيران العسكرية، في الداخل الإيراني وخارجه.

ونشر الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مقالا على الموقع الإلكتروني للوزارة، عدَّد من خلاله القدرات العسكرية الإسرائيلية، محذرا منها ومن أي مواجهة مرتقبة بين بلاده وإيران.

وتحت عنوان "الاستراتيجية العظمى لإسرائيل ضد التهديد الإيراني"، كتب عاموس غلعاد أن قدرات إيران تتكون من صناعة عسكرية مستمرة ومتطورة، وآلاف من الأسلحة الموجودة والمخزنة لدى "حزب الله" اللبناني، فضلا عن قدرات دقيقة وتقنية تعمل إيران على الاستمرار في تطويرها.

אסטרטגיה רבתי לישראל נגד האיום האיראני ????????????????

אלוף (מיל.) עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה @IPS_Herzliya וסא"ל איתי חימיניס מ@Merkaz_Dado במאמר על ייחודיותו של האיום האיראני על ישראל ומה על ישראל לעשות?

למאמר המלא >> https://t.co/tB8YkCSAvS — Institute for Policy and Strategy (IPS) (@IPS_Herzliya) January 7, 2022

ومن بين تلك التقنيات الحديثة التي تقوم إيران بتطويرها وتحديثها، الطائرات دون طيار المسلحة، وصواريخ كروز التي تقوم بتزويد مؤيديها بها، سواء في العراق أو سوريا، فيما اعتبر الجنرال عاموس غلعاد أن هناك أسلحة أخرى لإيران في المنطقة، ممثلة في أنفاق ""حزب الله" وحماس.

وزعم الجنرال الإسرائيلي السابق أن هناك سلاحا آخر يتعلق بالأردن، وهو يتمثل في محاولة إيران الدائمة تقويض استقرار العلاقات العربية الإسرائيلية، خاصة الأردنية الإسرائيلية، بهدف تقوية موقف طهران في المنطقة، والإضرار بالمصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

وحذر الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بلاده من أن إيران تستثمر قواتها وقدراتها، ولسنوات عديدة، في إنشاء بنية تحتية تكنولوجية وتشغيلية تساعدها على تطوير أسلحة نووية.

