موشيه يعالون يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشف الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، عن أخطر قضية فساد أمني في تاريخ بلاده.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن الجنرال يعالون أن بلاده تواجه أخطر قضية فساد أمني في تاريخها، والخاصة بقضية "الغواصات" والمتهم فيها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة.

בכירים לשעבר במערכת הביטחון יפגינו מול ביתו של לפיד בדרישה להקים ועדת חקירה לפרשת הצוללות • שר הביטחון לשעבר @bogie_yaalon ל-@Sykocan: "זו פרשת השחיתות הביטחונית החמורה בתולדות המדינה, אך לצערנו הממשלה מתמהמהת - אני שומע שמועות שיש התנגדויות פוליטיות, אך האמת חייבת לצאת לאור" pic.twitter.com/onEGAQtlxC — גלצ (@GLZRadio) January 7, 2022

وجاءت تصريحات يعالون تعليقا على تظاهر عدد كبير من الأعضاء السابقين في وزارة الأمن الإسرائيلية أمام منزل وزير الخارجية، يائير لبيد، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية "الغواصات"، والمعروفة باسم قضية "3000"، والمتهم فيها نتنياهو.

وأضاف موشيه يعالون أن بلاده تواجه أخطر قضية فساد أمني في تاريخ البلاد، متهما الحكومة الإسرائيلية بتأجيل القضية، مناديا بإظهار الحقيقة للشعب الإسرائيلي.

وتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات باهظة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة تيسنكروب الألمانية بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، قد وصف هذه القضية، أيضا، بأنها من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها بلاده.

@barak_ehud, מראשי ישראל דמוקרטית, בתגובה לפרטים החדשים על פרשת הצוללות, שפרסם @RavivDrucker בחדשות 13: "חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית ומיד. זו פרשת השחיתות החמורה ביותר בתולדות המדינה. מעדות גנור עולה שראש הממשלה פגע בביטחון המדינה באופן חמור, על סף בגידה. אלה לא זוטי זוטות" — חדשות 13 (@newsisrael13) August 27, 2019



