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موشيه يعالون يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

الجمعة 07 يناير 2022 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
موشيه يعالون يكشف أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

كشف الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، عن أخطر قضية فساد أمني في تاريخ بلاده.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن الجنرال يعالون أن بلاده تواجه أخطر قضية فساد أمني في تاريخها، والخاصة بقضية "الغواصات" والمتهم فيها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة.

وجاءت تصريحات يعالون تعليقا على تظاهر عدد كبير من الأعضاء السابقين في وزارة الأمن الإسرائيلية أمام منزل وزير الخارجية، يائير لبيد، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية "الغواصات"، والمعروفة باسم قضية "3000"، والمتهم فيها نتنياهو.

وأضاف موشيه يعالون أن بلاده تواجه أخطر قضية فساد أمني في تاريخ البلاد، متهما الحكومة الإسرائيلية بتأجيل القضية، مناديا بإظهار الحقيقة للشعب الإسرائيلي.

وتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات باهظة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة تيسنكروب الألمانية بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، قد وصف هذه القضية، أيضا، بأنها من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها بلاده.


 

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