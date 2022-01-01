إيقاد شعلة انطلاقة الثورة وحركة "فتح" في بلدة بدو

القدس المحتلة / سما /

أوقدت حركة "فتح" إقليم القدس، اليوم الجمعة، شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح" الـ57 في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وشارك في فعاليات إحياء الذكرى أعضاء الإقليم، وممثلون عن فصائل العمل الوطني، والأجهزة الأمنية، ومئات المواطنين من أهالي بلدة بدو والقرى والبلدات المجاورة.

وقال نائب المفوض العام للتعبئة والتنظيم عبد المنعم حمدان إن حركة فتح قادت الثورة الفلسطينية، وستبقى مستمرة في قيادة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى تحرير أرضنا وإقامة دولتنا.

وأضاف أن "فتح" تحمل أهداف وأمنيات وأحلام شعبنا الفلسطيني، والهدف الأول هو تحرير فلسطين الذي نناضل من أجله في ظل سياسات التضييق وهجمات المستوطنين التي فاقمت من معاناة شعبنا.

ووجه التحية للشهيدين بكير حشاش من مخيم بلاطة ومصطفى فلنة من قرية صفا، وشهداء عقربا، وشهداء الجزائر وتونس ولبنان الداعمين لقضيتنا.

وتخلل الفعاليات عرض كشفي، وفقرات فنية وشعرية، واختتمت بتكريم والد شهيد بلدة بيت دقو عرفات داوود.