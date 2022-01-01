  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي تدعو لإعادة الاعتبار للصندوق القومي ودوره في رعاية أبناء الشهداء وعائلاتهم

الجمعة 07 يناير 2022 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تدعو لإعادة الاعتبار للصندوق القومي ودوره في رعاية أبناء الشهداء وعائلاتهم



غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد تلإسلامي في فلسطسن على مكانة الشهداء وقداسة القضية التي دافعوا عنها واستشهدوا من أجلها.

وشددت الحركة في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الفلسطيني على ضرورة صون وحماية حقوق أبناء الشهداء وعائلاتهم وعدم التمييز بينهم، والنأي بهذه القضية عن الانقسام والمناكفات

وطالبت بإعادة الاعتبار للصندوق القومي ودوره في رعاية أبناء الشهداء وعائلاتهم، بدلا من تركهم رهينة للمساومات والابتزازات السياسية التي بسببها حرمت السلطة ذوي الشهداء من حقوقهم .

وقالت الجهاد الإسلامي: "إن دماء الشهداء، يجب أن تكون باعثا لنا لاستمرار المسير على دربهم، واقتفاء آثارهم، وحمل سلاحهم الذي ورثوه جيلا بعد جيل، وأوصى به أولُهم آخرَهم، حتى دحر المحتل عن أرضنا وتطهير مقدساتنا، وعودة فلسطين كل فلسطين إلى أهلها".

ودعت لأن تكون ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني، مناسبة لاستعادة الوحدة الوطنية، ورص الصفوف، وتوحيد الكلمة والهدف، على قاعدة حماية إرث الشهداء ووصاياهم والوفاء لهم ولنهجهم الذي قضوا عليه.

وأضاف بيان الجهاد "لأن العدو لا يفرق بين فلسطيني وفلسطيني، ورصاصه الغادر لم يزل يطال كل أبناء شعبنا دون تمييز فإننا ندعو إلى وحدة الموقف والتوافق على برنامج وطني يستند للمقاومة الشاملة باعتبارها النهج والسبيل الوحيد القادر على ردع العدو".

#الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

ضباط إسرائيليون يكشفون عن الصعوبات التي يواجهونها في غزة

علاء مبارك يتصدر الترند بمصر بسبب السيسي.. ويثير جدلا

شرطة المرور تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث المروع الذي أودى بحياة 8 عمال

أسعار صرف العملات

هآرتس : حكومة بينيت تسعى لتفادي جولة مع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تحمل "صورا سرية" لحزب الله (صور)

انطلاق موكب تشييع جثامين شهداء لقمة العيش جراء حادث سير أريحا

الأخبار الرئيسية

درون-6-مراوح-730x438

هآرتس: الحوامات بيد “حزب الله” وحماس والجهاد الإسلامي.. و”معركة القطاع” على بعد أشهر

قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل

مصادر فلسطينية لـ"سما" : لقاء هام بين الرئيسين عباس والسيسي في شرم الشيخ الاحد القادم

نقابة الاطباء الفلسطينيين : السلطة تعتزم فرض ضريبة على المرضى

واشنطن ترد على الرئاسة الفلسطينية: نعمل من أجل تحسين حياة الفلسطينيين والدفع قدما بعملية السلام

الاتصالات الفلسطينية