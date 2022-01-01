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إصابة 25 أسيرًا بفيروس "كورونا" في قسم (25) في سجن "النقب"

الجمعة 07 يناير 2022 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 25 أسيرًا بفيروس "كورونا" في قسم (25) في سجن "النقب"



رام الله / سما /

أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ 25 أسيرًا قد ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا"، في قسم (25) في سجن "النقب الصحراوي".

وبيّن نادي الأسير، أن لا تفاصيل إضافية حتّى الساعة، سوى أنه تم عزل كافة الأسرى القابعين في القسم.

ولفت نادي الأسير، أن سجن "النقب" هو من أكبر السجون التي يقبع فيها أسرى من حيث العدد، ويبلغ عددهم أكثر من 1200 أسير، الأمر الذي يضاعف من المخاطر الحاصلة على مصير الأسرى، واحتمالية تسجيل مزيد من الإصابات، ويرافق ذلك جملة من المعطيات المتعلقة بواقع الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال.

وتتعمد إدارة السجون منذ بداية انتشار الوباء إلى تحويله لأداة تنكيل بحقّ الأسرى، واستغلاله لفرض مزيد من الإجراءات التي فاقمت وضاعفت من حالة العزل المفروضة عليهم.

يُشار إلى أنّه ووفقًا للمتابعة فإن أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار "كورونا" وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر نيسان العام الماضي حتّى اليوم وصلت إلى (388) إصابة.

علمًا أن الأسرى في سجون الاحتلال تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس "كورونا"، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة، جرت مع تصاعد عدد الحالات بين صفوف الأسرى العام الماضي.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #فيروس كورونا #اصابات كورونا

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