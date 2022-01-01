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هنية يُعزي عوائل ضحايا حادث السير المروع في أريحا

الجمعة 07 يناير 2022 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يُعزي عوائل ضحايا حادث السير المروع في أريحا



غزة / سما /

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، التعازي لعوائل الضحايا الذين ارتقوا نتيجة الحادث الأليم أمس في الضفة.

وقال هنية، في كلمةٍ له وجهها خلال الجنازة: "إنّ هذا المصاب الجلل اهتزت له الضفة، بل فلسطين من أقصاها إلى أقصاها، وقدرنا كشعب أننا نتقلب بين الأخطار والأقدار، ولكننا نحتسب كل ما نجد عند الله سبحانه وتعالى.

واعتبر هنية الضحايا من شهداء فلسطين من الشباب الذين يعيشون على أرض الرباط والجهاد وارتحلوا بحثًا عن الرزق والعيش الكريم، معبراً عن خالص التعازي لأهلهم وذويهم وأحبابهم، داعياً الله أنّ يعوضهم خيراً في الدنيا والآخرة".

وأضاف: "هذا عزاؤنا جميعاً وألمنا جميعاً".

#اسماعيل هنية #حركة حماس #ضحايا حادث أريحا

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