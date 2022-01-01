الشرطة تلقي القبض على 5 اشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

القت الشرطة اليوم القبض على اشخاص مطلوبين للعدالة صادر بحقهم اوامر حبس لعدم دفع الديون للمواطنين ومذكرات احضار نيابة في منطقة شمال غرب القدس المحتلة.

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ،انه من خلال متابعة المطلوبين الفارين من العدالة تمكنت شرطة مركز بدو والشرطة القضائية خلال نشاط نفذته اليوم من القاء القبض على 5 اشخاص صادر بحقهم 12 امر حبس بمبالغ مالية تجاوزت 300 الف شيكل ،ومذكرات احضار نيابة.

وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.