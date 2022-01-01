  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تلقي القبض على 5 اشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الجمعة 07 يناير 2022 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تلقي القبض على 5 اشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس



القدس المحتلة / سما /

 القت الشرطة اليوم القبض على اشخاص مطلوبين للعدالة صادر بحقهم اوامر حبس لعدم دفع الديون للمواطنين ومذكرات احضار نيابة في منطقة شمال غرب القدس المحتلة.  

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ،انه من خلال متابعة المطلوبين الفارين من العدالة تمكنت شرطة مركز بدو والشرطة القضائية خلال نشاط نفذته اليوم من القاء القبض على 5 اشخاص صادر بحقهم 12 امر حبس بمبالغ مالية تجاوزت 300 الف شيكل ،ومذكرات احضار نيابة.

وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين

الأكثر قراءة اليوم

ضباط إسرائيليون يكشفون عن الصعوبات التي يواجهونها في غزة

علاء مبارك يتصدر الترند بمصر بسبب السيسي.. ويثير جدلا

شرطة المرور تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث المروع الذي أودى بحياة 8 عمال

أسعار صرف العملات

هآرتس : حكومة بينيت تسعى لتفادي جولة مع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تحمل "صورا سرية" لحزب الله (صور)

انطلاق موكب تشييع جثامين شهداء لقمة العيش جراء حادث سير أريحا

الأخبار الرئيسية

درون-6-مراوح-730x438

هآرتس: الحوامات بيد “حزب الله” وحماس والجهاد الإسلامي.. و”معركة القطاع” على بعد أشهر

قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل

مصادر فلسطينية لـ"سما" : لقاء هام بين الرئيسين عباس والسيسي في شرم الشيخ الاحد القادم

نقابة الاطباء الفلسطينيين : السلطة تعتزم فرض ضريبة على المرضى

واشنطن ترد على الرئاسة الفلسطينية: نعمل من أجل تحسين حياة الفلسطينيين والدفع قدما بعملية السلام

الاتصالات الفلسطينية