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وفاة طفل في العيزرية بانجراف صخري والنيابة تفتح تحقيقا

الجمعة 07 يناير 2022 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طفل في العيزرية بانجراف صخري والنيابة تفتح تحقيقا



القدس المحتلة / سما /

 باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة طفل 14 عاماً واصابة خطرة لشخص  ثاني  في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، بأنه وبناء على اتصال ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول طفل 14 عاماً متوفياً لمشفى ابو ديس جراء الاشتباه بانهيار صخري اثناء رعيهم للأغنام باحدا المناطق الجبلية في بلدة العيزرية وكان برفقته عمه البالغ من العمر 37 عاما  و وضعة الصحي خطر.

 وتوجه وكيل النيابة العامة على رأس قوة من فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة للمكان لإجراء الكشف والمعاينة الازمة، وأتمت النيابة العامة بمرافقة الطبيب الشرعي إجراءات الكشف الظاهري على الجثة.

#النيابة العامة #وفاة طفل

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