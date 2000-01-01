  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس ينعى الوزير الأسبق جميل الطريفي

الجمعة 07 يناير 2022 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس ينعى الوزير الأسبق جميل الطريفي



رام الله / سما /

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وزير الشؤون المدنية الأسبق جميل الطريفي (أبو يوسف) الذي توفي في مدينة رام الله، اليوم الجمعة.

وتقدم الرئيس بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ولد الطريفي في قرية دير طريف في قضاء الرملة عام 1947، وهجر مع عائلته إلى رام الله إثر النكبة عام 1948. حصل على درجة البكالوريس في الحقوق من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1970.

شغل منصب وزير الشؤون المدنية من عام 1994 وحتى عام 2005، وانتخب عضوا في المجلس التشريعي عام 1996 عن دائرة رام الله والبيرة.

#الرئيس عباس #وفاة #جميل الطريفي

الأكثر قراءة اليوم

ضباط إسرائيليون يكشفون عن الصعوبات التي يواجهونها في غزة

إعلام إسرائيلي: 3 أهداف للقاء وزير الجيش بيني غانتس مع الملك عبد الله الثاني

علاء مبارك يتصدر الترند بمصر بسبب السيسي.. ويثير جدلا

شرطة المرور تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث المروع الذي أودى بحياة 8 عمال

أسعار صرف العملات

هآرتس : حكومة بينيت تسعى لتفادي جولة مع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تحمل "صورا سرية" لحزب الله (صور)

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف عن سلاح فلسطيني جديد تمكن من "تركيع" إسرائيل

مصادر فلسطينية لـ"سما" : لقاء هام بين الرئيسين عباس والسيسي في شرم الشيخ الاحد القادم

نقابة الاطباء الفلسطينيين : السلطة تعتزم فرض ضريبة على المرضى

واشنطن ترد على الرئاسة الفلسطينية: نعمل من أجل تحسين حياة الفلسطينيين والدفع قدما بعملية السلام

20220102204819afpp-afp_9vg9hh-730x438

معاريف: إزاء الفلسطينيين.. بينيت ولبيد بالعصا وغانتس بالجزرة: هل يتحدث الائتلاف بلسانين؟

الاتصالات الفلسطينية