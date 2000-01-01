إصابة صحفي بالرصاص المطاطي في مواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة

البيرة /سما/

أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الصحفي معتصم سقف الحيط، أصيب بالرصاص المطاطي في صدره خلال المواجهات، التي أعقبت قمع الاحتلال لمسيرة توجهت إلى محيط مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين.

وانطلقت المسيرة إسنادا للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، الذي نقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل 3 أيام إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.

كما سجلت عدة إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة صوب المشاركين في المسيرة في محاولة لتفريقهم.