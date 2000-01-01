مصادر فلسطينية لـ"سما" : لقاء هام بين الرئيسين عباس والسيسي في شرم الشيخ الاحد القادم

رام الله / سما /

كشفت مصادر مطلعة لـ"سما" عن ان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد المقبل، وذلك قبل عقد جلسة المجلس المركزي المقرر عقدها نهاية شهر يناير الجاري.

وقالت المصادر ان الرئيس عباس سيلتقي نظيره الرئيس السيسي، يوم الأحد المقبل في شرم الشيخ، لمناقشة أخر المستجدات السياسية في الاراضي الفلسطينية، اضافة الى التنسيق المشترك بين البلدين.

واوضحت المصادر ان القاهرة تحث السلطة الفلسطينية على عدم اتخاذ قرارات دراماتيكية خلال اجتماعات المجلس المركزي القادمة فيما تعمل هي واطراف عربية ودولية على دعمها سياسيا وماليا وفتح افاق جديدة امام عملية سياسية مع اسرائيل.