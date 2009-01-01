العام 2021 : اقتحامات المستوطنين للأقصى فاقت عدد "السائحين" بسبب كورونا

القدس المحتلة / سما /

اقتحم 33,495 مستوطنا متطرفا المسجد الأقصى خلال العام 2021 الفائت، وزاره 24,327 "سائحا"، بحسب معطيات شرطة الاحتلال في الحرم القدسي. وبحسب صحيفة "ماكور ريشون" اليوم، الجمعة، فإن هذه المرة الأولى منذ احتلال القدس، عام 1967، التي يزيد فيها عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى على عدد "السائحين"، الذين أشارت الصحيفة إلى أن معظمهم من اليهود الإسرائيليين.

ويعود سبب زيارة عدد قليل من السائحين للحرم القدسي إلى أن البلاد كان مغلقة أمام السائحين خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وفي السنوات التي سبقت الجائحة كانت الأغلبية العظمى من السائحين الذين زاروا المسجد الأقصى من المسلمين من أنحاء العالم، وقسم منهم من المسيحيين.

وفرّقت الشرطة بين "اليهود" و"السائحين" في معطيات العام الماضي، لأن "السائحين" اليهود لم يضعوا غطاء على رؤوسهم لدى الدخول إلى الحرم القدسي مثلما يفعل المستوطنون اليهود، ولم يكونوا ضمن مجموعات منظمة مثل المستوطنين أيضا، بحسب الصحيفة. كما أن السائحين يدخلون إلى الحرم القدسي من جميع ابوابه، بينما يقتحمه المستوطنون، تحت حراسة شرطة الاحتلال، من باب المغاربة فقط، ويمنع غيرهم من الدخول من خلاله.

ومنذ صعود رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في العام 2009، بدأت تظهر أعداد المستوطنين الذين يقتحمون الحرم القدسي بالآلاف وتتزايد سنويا، بسبب تشجيع حكومته لاقتحامات المستوطنين.

ففي العام 2009، اقتحم الحرم القدسي 5658 مستوطنا، وزاره 306,947 سائحا. وفي العام التالي 2010، اقتحم الحرم 5792 مستوطنا، وزاره 401,872 سائحا. وفي العام 2011، اقتحم الحرم 8247 مستوطنا، وزاره 370,240 سائحا. وفي العام 2012، اقتحم الحرم 7724 مستوطنا، وزاره 313,302 سائح. وفي العام 2013، اقتحم الحرم 8528 مستوطنا، وزاره 282,012 سائحا.

وفي العام 2014، بدأت أعداد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم القدس تزيد عن عشرة آلاف، ووصل عددهم في هذا العام إلى 10,906 مستوطنين، فيما زار الحرم 235,262 سائحا. وفي العام 2015، اقتحم الحرم 10,766 مستوطنا، وزاره 192,998. وفي العام 2016، اقتحم 14,054 مستوطنا، وزاره 217,620 سائحا.

ومنذ العام 2017، تضاعف عدد المستوطنين، حيث اقتحم الحرم القدسي 30,219 مستوطنا في هذا العام، وزاره 291,087 سائحا. وفي العام التالي، 2018، ارتفع عدد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم القدسي إلى 35,695 مستوطنا، وزاره 663,063 سائحا. وفي العام 2019، اقتحم الحرم القدسي 37,708 مستوطنين، وزاره 803,795 سائحا.

وتراجع عدد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم القدسي في العام 2020 إلى 19,814، كما انخفض عدد الزوار إلى 140,174 سائحا، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في آذار/مارس من هذا العام وفي أعقاب ذلك الإعلان عن إغلاقات وتوقف وصول السائحين إلى البلاد.

يشار إلى ان سلطات الاحتلال أغلقت الحرم القدسي 19 يوما خلال العدوان على غزة، في ايار/مايو الماضي، وفي أعقاب العدوان على المسجد الاقصى والمقدسيين في الشهر نفسه.