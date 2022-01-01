تمديد اعتقال 4 مشتبهين في جريمة قتل الطفل من بير المكسور

القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الجمعة، اعتقال أربعة أشخاص من بير المكسور لعدة أيام، وذلك بشبهة الضلوع في جريمة قتل الطفل عمار محمد حجيرات (4 أعوام) بإطلاق نار أمام والدته في حديقة الألعاب بالقرية، أمس الخميس.

وتبين من قرار المحكمة أنه جرى تمديد اعتقال ثلاثة مشتبهين لغاية يوم الخميس، والمشتبه الرابع لغاية يوم الإثنين المقبل.

ونسبت الشرطة للمعتقلين الأربعة شبهات التسبب بوفاة الطفل، ولبعضهم، مخالفات ابتزاز، دون أن تقدم للمحكمة أدلة وبينات.

وأصدرت المحكمة أمر منع نشر، لمدة سبعة أيام، بشأن مقتل الطفل حجيرات في الحديقة العامة بقرية بئر المكسور وذلك بناءً على طلب الشّرطة، إذ يمنع نشر كافة تفاصيل التحقيق، وأي تفاصيل قد تحدد هوية المشتبه بهم.