عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة

القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 60 ألف مواطن أدوا الجمعة في الأقصى، رغم التضييقات التي فرضها الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وعقب انتهاء الصلاة، أدى المصلون صلاة الغائب على شهداء لقمة العيش الثمانية من قرية عقربا جنوب نابلس الذين قضوا في حادث سير أمس قرب مدينة أريحا.

وكان مئات المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعوات أطلقتها مؤسسات ونشطاء مقدسيون، ردا على اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى.