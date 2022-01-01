الشرطة تقبض على شخص يشتبه بقيامه بتوزيع سيدات لممارسة التسول برام الله

رام الله / سما /

قبضت الشرطة اليوم على شخص بعد نشر فيديو يظهر فيه أنه يقوم بتوزيع سيدات بمركبته على المفترقات والشوارع بهدف ممارسة التسول في مدينة رام الله .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبعد تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمركبة يشتبه بقيام سائقها بتوزيع سيدات في الشوارع والمفترقات من أجل ممارسة التسول في رام الله، قام فرع المباحث العامة- رام الله باجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات عن سائق المركبة وتم تحديد هويته والقبض عليه وضبط المركبة .

وبالتحقيق الأولي تبين أن سائق المركبة قد قام بنقل النساء من منطقة جبع الى العيزرية أثناء توجهه لبلدة العيزرية وهو لا يعرفهن ولا يعلم عنهن اي شيء.

وجاري استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.