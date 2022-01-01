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واشنطن ترد على الرئاسة الفلسطينية: نعمل من أجل تحسين حياة الفلسطينيين والدفع قدما بعملية السلام

الجمعة 07 يناير 2022 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن ترد على الرئاسة الفلسطينية: نعمل من أجل تحسين حياة الفلسطينيين والدفع قدما بعملية السلام



واشنطن /سما/

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى من أجل تحسين حياة الفلسطينيين، وتدفع قدما بعملية السلام.

وقال برايس خلال مؤتمره الصحفي ، الخميس، بشأن بيان الرئاسة الفلسطينية الذي حملت فيه مسؤولية ارتفاع حدة العنف ضد الفلسطينيين لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ، وطالبت الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها، :” لقد قلنا هذا باستمرار ، أن تركيزنا ينصب على فعل كل ما في وسعنا لتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني بشكل كبير وتحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية”.

وأضاف برايس “إن اهتمامنا بدعم السلام والاستقرار ويتطلب بالتأكيد أن يكون لدينا مشاركة مفتوحة وبناءة مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، وقد رأينا تقدما بهذا الاتجاه خلال العام الماضي أو نحو ذلك، ونسعى إلى مزيد من التقدم والنهوض بمساعينا” .

وكانت الرئاسة الفلسطينية في وقت مبكر من يوم الخميس، قد حملت إسرائيل مسؤولية التصعيد “الخطير” في الأراضي الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل.

كما حذرت الرئاسة في بيانها من “استمرار عمليات القتل والاعتقالات اليومية وجرائم المستوطنين ومشاريع الاستيطان المدانة والمخالفة للشرعية الدولية” .

وطالبت الرئاسة الإدارة الأميركية بـ “تنفيذ ما التزمت به، والعمل الفوري بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني” .

كما جددت مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم “قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه”.

وقتل جيش الاحتلال صباح اليوم الشاب باكير حشّاش (21 عامًا) في مخيم بلاطة، وبعد ذلك بساعات جرى إعلان استشهاد الشاب مصطفى فلنة من صفّا غرب رام الله، بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن خلال توجهه إلى عمله.

#الخارجية الامريكية #الرئاسة الفلسطينية #الولايات المتحدة #الفلسطينيين #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

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