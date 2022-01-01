تركيا تدين قرار الاحتلال بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس

انقرة /سما/

دانت وزارة الخارجية التركية، مصادقة سلطات الاحتلال على 5 مخططات استيطانية جديدة، تتضمن بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "بناء "إسرائيل" مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف البيان أنّ "الأنشطة الاستيطانية الجديدة، الرامية لجعل قيام دولة فلسطينية ذات أرض متكاملة جغرافياً أمراً مستحيلاً مادياً، تلحق ضرراً كبيراً برؤية حل الدولتين والسلام الدائم".

وصادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة، الأربعاء، على 5 مخططات استيطانية جديدة سيتم بموجبها بناء 3557 وحدة استيطانية في المدينة، بحسب "القناة السابعة" الإسرائيلية.

وافقت ما يسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس التابعة للاحتلال، أمس الأربعاء، على بناء 3557 وحدة استيطانية ضمن 5 مخططات جديدة.