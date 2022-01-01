اثنتان بالرأس.. 59 إصابة خلال مواجهات في جبل صبيح

نابلس / سما /

أصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة، بعد ظهر الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح في بيتا، احتجاجا على استمرار إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 59 مواطنا أصيبوا حتى اللحظة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومئات المواطنين على جبل صبيح في بيتا، وان طواقم الإسعاف قدمت العلاج الميداني لهم، فيما تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الزكاة في القرية بعد إصابتهما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرأس.

واضاف جبريل، أن الإصابات كانت على النحو التالي: 10 اصابات مطاط 2 منها بالرأس و44 غاز و5 سقوط.

وأشارت مصادر محلية الى أن قوات الاحتلال تعيق عمل الطواقم الطبية الفلسطينية، من خلال قيام جرافات الاحتلال بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى جبل صبيح، إضافة إلى نشر جنود الاحتلال على عدة طرق مؤدية إلى الجبل، ومنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان.