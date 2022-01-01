توقعات بإصابة مليون إسرائيل بكورونا خلال أسبوعين

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية اليوم الجمعة، أن توقعات وزارة الصحة الإسرائيلية تشير لاحتمالية الوصول لمليون إصابة نشطة بكورونا في البلاد خلال أسبوعين.



ووفقاً للقناة العبرية، يقترب عدد الإصابات النشطة جراء فيروس كورونا من الـ80 ألفًا، بحسب ما يشير موقع وزارة الصحة الإسرائيلية، لكنّ خبراء حذّروا اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا "كابينيت كورونا" من احتمال ارتفاع الإصابات النشطة إلى مليون خلال أسبوعين.



وأوضحت القناة أن الإصابات الخطيرة ترتفع بوتيرة منخفضة جدًّا مقارنة بموجات سابقة، لكنّ الخشية هي من تعطّل الاقتصاد.



وأشارت القناة إلى أنه ومع ذلك، تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية تقليص الحجر للمصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض مطلع الأسبوع الحالي.