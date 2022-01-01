  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

توقعات بإصابة مليون إسرائيل بكورونا خلال أسبوعين

الجمعة 07 يناير 2022 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بإصابة مليون إسرائيل بكورونا خلال أسبوعين



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية اليوم الجمعة، أن توقعات وزارة الصحة الإسرائيلية تشير لاحتمالية الوصول لمليون إصابة نشطة بكورونا في البلاد خلال أسبوعين.
 
ووفقاً للقناة العبرية، يقترب عدد الإصابات النشطة جراء فيروس كورونا من الـ80 ألفًا، بحسب ما يشير موقع وزارة الصحة الإسرائيلية، لكنّ خبراء حذّروا اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا "كابينيت كورونا" من احتمال ارتفاع الإصابات النشطة إلى مليون خلال أسبوعين.
 
وأوضحت القناة أن الإصابات الخطيرة ترتفع بوتيرة منخفضة جدًّا مقارنة بموجات سابقة، لكنّ الخشية هي من تعطّل الاقتصاد.
 
وأشارت القناة إلى أنه ومع ذلك، تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية تقليص الحجر للمصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض مطلع الأسبوع الحالي.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #متحور أوميكرون

الأكثر قراءة اليوم

ضباط إسرائيليون يكشفون عن الصعوبات التي يواجهونها في غزة

إعلام إسرائيلي: 3 أهداف للقاء وزير الجيش بيني غانتس مع الملك عبد الله الثاني

علاء مبارك يتصدر الترند بمصر بسبب السيسي.. ويثير جدلا

شرطة المرور تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث المروع الذي أودى بحياة 8 عمال

ايران في رسالة تهديد شديدة اللهجة: "حماقة واحدة تكفي لكي تسوى حيفا وتل أبيب بالأرض"

أسعار صرف العملات

هآرتس : حكومة بينيت تسعى لتفادي جولة مع غزة

الأخبار الرئيسية

واشنطن ترد على الرئاسة الفلسطينية: نعمل من أجل تحسين حياة الفلسطينيين والدفع قدما بعملية السلام

20220102204819afpp-afp_9vg9hh-730x438

معاريف: إزاء الفلسطينيين.. بينيت ولبيد بالعصا وغانتس بالجزرة: هل يتحدث الائتلاف بلسانين؟

عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في جبل صبيح

p

جماهير غفيرة من أبناء شعبنا تشيع ضحايا حادث السير الثمانية في عقربا

6 وفيات و458 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية