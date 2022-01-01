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شاكيد: قانون الكهرباء لا ينطبق على القرى البدوية غير المعترف بها

الجمعة 07 يناير 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: قانون الكهرباء لا ينطبق على القرى البدوية غير المعترف بها



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، ردت على بعض الاتهامات التي وجهها إليها اليمين الإسرائيلي بسبب قانون الكهرباء.
 
وقالت في تغريدة لها على موقع "تويتر": إن "القانون لا ينطبق على القرى البدوية غير المعترف بها، إلا إذا كانت هناك خطة هيكلية وبشرط ألّا تكون أراضٍ أميرية بدون موافقة الدولة".
 
وأشارت شاكيد إلى أن القانون سيُدخل أموالًا إلى خزينة الدولة والسلطات المحلية.
 
من جهتها، أكدت رئيسة حزب "العمل" الوزيرة ميراف ميخائيلي، في مقطع عبر موقع "تيك توك" باللغة العربية، أن قانون الكهرباء جاء "لتصحيح الغبن التاريخي المتمثل بافتقار آلاف المواطنين إلى الكهرباء".

#أييليت شاكيد #اسرائيل

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