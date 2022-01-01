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الجيش الإسرائيلي يشكل طاقمًا للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 07 يناير 2022 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يشكل طاقمًا للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قرر تشكيل طاقم من الضباط لصياغة القواعد والسياسات العسكرية لاستخدام المنصات الرقمية.
 
وبحسب القناة، جاء قرار تشكيل الطاقم من قبل رئيس هيئة الطيران المدني، اللواء يانيف عاسور، ويضم أيضًا خبراء من خارج الجيش.
 
وأضافت أنه من المفترض أن يُصدِر الطاقم وثيقة وصياغة سياسة تنظم ما يحدث بين الجنود والقادة والمشاركات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن الجيش على دراية بالاتجاهات التي تتطور في المجال الرقمي ويقوم بدراستها وفهمها بشكل جيد، وكجزء من هذا، بدأ بفحص وتحديد سياسات الجيش وتكييفها للتعامل مع هذا المجال".

#الجيش الاسرائيلي #اسرائيل #مواقع التواصل الاجتماعي

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